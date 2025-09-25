Жителям Домодедова рассказали о том, что важно знать при пропаже человека

Ежегодно в России пропадает около 28 тыс. человек — цифра шокирующая, особенно учитывая, что эта статистика превышает количество погибших в ДТП почти в два раза. Как поступить, если исчез близкий человек или если сам оказался в ситуации риска? Об этом сообщает пресс-служба администрации Домодедова.

Именно об этом шла речь на недавней встрече жителей города Домодедово с руководителем поискового отряда «Дельта» Дмитрием Афанасьевым. Участники встречи смогли получить важные рекомендации от команды опытных спасателей, накопивших значительный опыт в поиске потерявшихся людей.

«Я до поисковой деятельности пошел за грибами и понял, что я вообще не понимаю, где нахожусь. В силу хорошего здоровья и крепких ног я прошел 15 км и вышел. Но не всем так везет. Что нужно сделать? Нужно сидеть и беречь силы потому что когда вас начнут искать, вам нужно откликнуться, вам нужно максимально облегчить процесс поисков тем, что вы сможете встать, тем что вы сможете подать какой-либо сигнал», — рассказал Дмитрий Афанасьев, руководитель поискового отряда «Дельта».

Основные советы Дмитрия Афанасьева:

Первое правило: сохранять спокойствие. Паника лишит сил и усложнит поиски. Важно осознать свое положение и начать оценивать ситуацию трезво.

Экономьте энергию своего мобильного телефона. Отключайте неиспользуемые функции, оставив включенными лишь необходимые программы. Звоните близким только тогда, когда уверены, что батарея сможет выдержать дальнейшие контакты.

Обязательно оставайтесь на месте. Даже небольшой переход может затруднить поисковую операцию. Кричать и подавать сигналы голосом нужно редко и дозированно. Используйте свистки или другие средства привлечения внимания.

Категорически запрещается:

Бродить хаотично по лесу, пытаясь самостоятельно выбраться из леса. Это значительно увеличивает вероятность травмы и потерю ориентира.

Использовать всю энергию аккумулятора телефона сразу же, совершив серию звонков родственникам и друзьям. Вместо этого, постарайтесь передать точные координаты места, откуда начали путь и направление движения.

Дмитрий Афанасьев поделился случаями, когда правильный выбор позволял людям выжить в экстремальных условиях. Например, женщина, заблудившись в лесу использовала ветки деревьев («лапник»), создав себе временное укрытие и защитившись от дождя и холода. Она смогла продержаться пять суток, выпивая конденсат скопившийся на стенках ведра, которое у нее было с собой.

Встреча завершилась словами благодарности участникам отряда «Дельта» от присутствующих участников проекта «Активное долголетие». Они подчеркнули значимость полученных знаний и призвали внимательнее относиться к вопросам собственной безопасности.

«Я очень рада, что в нашем округе существует отряд, который помогает людям найти своих близких. Нам нужно научиться вести себя в трудных условиях. Когда мы ходим в лес на тихую охоту, когда мы просто гуляем и заблудились. Пожилые люди часто бывают дезориентированы в лесной местности», — поделилась участница проекта «Активное долголетие» Лилия Борисенко.

Важно понимать, что каждый случай уникален, однако соблюдение базовых рекомендаций существенно повышает шансы на благополучный исход любой чрезвычайной ситуации.

