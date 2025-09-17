Жителям Балашихи рассказали про общее собрание собственников на портале ГИС ЖКХ
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Начальник отдела эксплуатации жилого фонда управления ЖКХ Рима Ужва совместно с руководством ООО «УК Коэффициент значимости» провела встречу с жителями дома № 3 на улице Белякова в Балашихе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
На мероприятии обсудили организацию общего собрания собственников через портал «Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства» (ГИС ЖКХ) и порядок капитального ремонта многоквартирного дома.
Жители узнали о ключевых этапах проведения общего собрания собственников: от составления реестра участников и формирования повестки до голосования и фиксации итогов. Специалисты подробно объяснили последовательность действий, преимущества онлайн-формата, а также возможные риски и способы их минимизации. Представители управляющей компании ответили на вопросы жителей и разъяснили порядок проведения капитального ремонта дома.
Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства — это единая информационная система, предназначенная для обеспечения граждан и организаций полной и актуальной информацией о сфере жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.