сегодня в 11:53

Жителям Балашихи рассказали про общее собрание собственников на портале ГИС ЖКХ

Начальник отдела эксплуатации жилого фонда управления ЖКХ Рима Ужва совместно с руководством ООО «УК Коэффициент значимости» провела встречу с жителями дома № 3 на улице Белякова в Балашихе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На мероприятии обсудили организацию общего собрания собственников через портал «Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства» (ГИС ЖКХ) и порядок капитального ремонта многоквартирного дома.

Жители узнали о ключевых этапах проведения общего собрания собственников: от составления реестра участников и формирования повестки до голосования и фиксации итогов. Специалисты подробно объяснили последовательность действий, преимущества онлайн-формата, а также возможные риски и способы их минимизации. Представители управляющей компании ответили на вопросы жителей и разъяснили порядок проведения капитального ремонта дома.

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства — это единая информационная система, предназначенная для обеспечения граждан и организаций полной и актуальной информацией о сфере жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.