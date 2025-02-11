Жителя Подмосковья оштрафовали за фильм про скинхедов

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Жителя Подмосковья наказали за фильм про скинхедов с Расселом Кроу

Жителя Подмосковья наказали за размешенный на своем аккаунте в ВК фильм про скинхедов Romper Stomper с актером Расселом Кроу, сообщает РИА Новости .

Российским судом лента была запрещена в 2009 году. Однако мужчина залил видео «ВКонтакте» в феврале 2010 года.

Его оштрафовали за производство и распространение экстремистских материалов.

Мужчина мог получить до 15 суток, но он раскаялся и отделался денежным штрафом до трех тысяч рублей.

Фильм Romper Stomper вышел в 1992 году, главную роль в нем исполнил Рассел Кроу. В ленте рассказывается про противостояние этнических банд Мельбурна.