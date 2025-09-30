Жителя Одинцова будут судить за гибель 9-летней девочки от удара током

Одинцовская городская прокуратура передала в суд уголовное дело по факту предоставления гостиничных услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело к гибели 9-летней девочки, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Согласно версии следствия, с 16 апреля по 7 мая 49-летний местный житель сдавал в аренду свой частный дом с баней и бассейном в поселке Часцы. При этом в здании были нарушены требования эксплуатации электрооборудования. Это привело к поражению током 9-летней девочки, которая скончалась на месте происшествия.

Владелец дома был задержан. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека). Следователи предъявили фигуранту обвинение.

Уголовное дело направлено в Одинцовский городской суд для рассмотрения по существу.

