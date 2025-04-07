Жители Шатуры привели в порядок улицы и общественные пространства

Жители муниципального округа Шатура привели в порядок улицы и общественные пространства. В городе главной площадкой субботника стала улица Академическая, куда на уборку территории дружно вышли трудовые коллективы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Активными участниками субботника стали члены партии «Единая Россия». Граблями и мешками для мусора вооружились волонтеры, общественники, семьи с детьми.

Вместе с мамой на субботник вышла юная жительница Шатуры Софья Стенькина. Она рассказала, что это давно стало для них семейной традицией.

«Я часто катаюсь на велосипеде. Бывает, что на дороге попадается стекло, которым можно проколоть колесо. Я считаю, что его нужно обязательно убирать. А вообще я очень люблю, когда моя Шатура чистая», — поделилась Софья.

Праздничное настроение самым юным участникам субботника создавали аниматоры. А всех желающих угощали горячим чаем с пирожками.

Одной из массовых площадок субботника стал мишеронский парк. Около сотни человек вышли привести в порядок любимое место отдыха.

Служба дорожного хозяйства и благоустройства занялась опиловкой кустарника. Спиленные ветки измельчали на месте.

Школьники, депутаты и жители поселка дружно сгребали прошлогоднюю листву и мусор.

«Техники много работает, ребята вышли и взрослые. В год 190-летия поселка это просто здорово. Нам обещали, что постепенно наш парк будут приводить в порядок — это наша давняя мечта. Спасибо администрации за организацию и спасибо всем, кто пришел на субботник», — рассказала краевед, житель поселка Мишеронский Татьяна Файздрахманова.

После работы всех угощали кашей и горячим чаем. Также усердно потрудившимся ребятам раздали сладкие подарки. Мешки с листвой сразу вывозили из парка.

Большой дружной компанией жители собрали 140 куб. м мусора.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.