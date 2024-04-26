Жители Сергиево-Посадского округа приняли участие в «Диктанте Победы»

В этом году акция прошла уже в шестой раз.

К международному патриотическому событию в Сергиево-Посадском округе присоединились более 2 тыс. жителей.

Тестирование жители округа, школьники, активисты партии, депутаты всех уровней выполнили на более 30 специально подготовленных для мероприятия площадках. Так, одной из основных локаций стала площадка в библиотеке им. А. Горловского. Каждый желающий здесь смог проверить свои знания и узнать что-то новое и интересное. Всем участникам исторического теста выдали специальные бланки. Перед началом работы для них провели инструктаж по их заполнению. Сразу после окончания теста все листы были сданы на проверку.

«В этом важном патриотическом мероприятии участвую не первый год. Акция признана вспомнить о великом подвиге наших героев, а еще диктант позволяет нам проверить свои знания истории, узнать для себя новую информацию и исторические факты. Призываю всех жителей обязательно принимать участие в этом ежегодном событии», — отметил Константин Негурица, первый заместитель председателя Совета депутатов, член местного политического Совета отделения партии «Единая Россия».

Молодогвардейцы Сергиева Посада также приняли участие в акции. Активисты Молодой Гвардии Единой России выступили в качестве волонтеров на площадках округа. Ребята регистрировали участников, помогали в навигации.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.