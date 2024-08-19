Жители Реутова собрали более тонны помощи для жителей Курской области

Администрация городского округа Реутов, связавшись с коллегами из Курска, инициировала акцию, к которой присоединились сотни неравнодушных жителей. По итогу сбора сформировали 132 коробки с помощью. Общий вес груза превысил 1 т, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Также, волонтеры Реутова на прошлой неделе провели акцию «Собери ребенка в школу». В этом году помимо помощи детям из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, волонтеры собирали груз для ребят из Курской области.

Реутовчане, как и многие другие жители Подмосковья с готовностью приносили консервы, продукты длительного хранения, средства гигиены, пледы, детские книги и материалы для творчества.

Кроме того, в рамках мероприятия волонтеры Реутова изготовили окопные свечи, тактические браслеты и собрали чайные наборы с пожеланиями для наших бойцов.

Всю собранную помощь отправили жителям пострадавших районов. Груз уже прибыл и рассортирован для выдачи нуждающимся в помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.