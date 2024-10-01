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сегодня в 16:22

Жители Реутова 5 октября могут бесплатно вакцинировать домашних животных в парке

В парке «Фабричный пруд» Реутова 5 октября с 11:00 до 14:00 ведущий ветеринарный врач ГБУВ МО «Терветуправление № 5» проведет бесплатную вакцинацию мелких домашних животных отечественной вакциной против бешенства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Прививка — это простая, доступная и действенная мера, которая дает стопроцентную гарантию, что домашний питомец не заболеет.

Бешенство — чрезвычайно опасное, смертельное заболевание. Заболевают бешенством исключительно непривитые животные. Кроме того, опасный вирус представляет угрозу для всех членов семьи, поскольку передается через укус и слюну.

Кроме вакцинации на выездном приеме можно будет чипировать и зарегистрировать питомца. Стоимость чипа — 353 руб. 40 копеек. Такая процедура сможет облегчить поиск любимца, если он вдруг потеряется.

Все вопросы можно задать по телефонам ГБУВ МО «Терветуправление № 5» Ветеринарная станция по ГО Балашиха и ГО Реутов: 8 (495) 791-37-62; 8 (498) 661-93-14, tervetupr05.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.