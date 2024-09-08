Жители Подольска приходят на выборы вместе со своими питомцами

В Подольске продолжаются выборы депутата 13-го избирательного округа. На участки приходят не только с семьей, но и своими питомцами, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

«Очень удобно расположены избирательные участки, до моего всего 5 минут от дома, можно совместить с другими делами. Выборы, это наше право и обязанность, каждый голос важен», — сказала Валентина, жительница Подольска.

Еще осталось время сделать свой выбор подольчанам из микрорайонов Климовск и Кутузово, деревень Бережки, Бородино, Коледино, Новоколедино, Северово, Сергеевка и Сертякино, посёлков Железнодорожном и Леспроект. Голосование продлится до 20:00

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.