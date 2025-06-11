Жители Подмосковья теперь могут оформить международные письма онлайн

В «Почте России» появилось онлайн-оформление и оплата международных писем и бандеролей. На сайте компании и в мобильном приложении уже внедрили новый функционал. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Теперь клиенты Почты России могут в калькуляторе на сайте или в приложении рассчитать стоимость пересылки международной корреспонденции, уточнить сроки доставки, оформить и оплатить отправление, а также заполнить адресный ярлык и таможенную декларацию CN22/23.

«Благодаря новому сервису оформления и оплаты международной корреспонденции клиенты Почты получают возможность отправлять ее в рекордно короткие сроки. А расширенная география покрывает абсолютное большинство стран мира», — отметил директор по развитию продуктов и сервисов Почты России Антон Нечаев.

Теперь отправка оформленной онлайн-корреспонденции занимает в разы меньше времени. Если клиент выбрал оплату в отделении, то пару минут, а если письмо или бандероль предоплачены, то меньше минуты, что в восемь раз быстрее, чем при оформлении письма у оператора.

Также в компании сообщили, что функция отправки международной корреспонденции распространилась на 41 страну Азии, Африки, Латинской Америки и других регионов мира. Теперь Почта России может доставить письмо, почтовую карточку или бандероль в 152 государства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.