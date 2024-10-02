Жители Подмосковья смогут поучаствовать в онлайн-зачете по финансовой грамотности

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности пройдет с 8 по 29 октября 2024 года. Его организатором выступает Банк России, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники смогут проверить свои знания в области финансов и получить именные сертификаты за успешное прохождение заданий.

Зачет можно будет пройти как в индивидуальном порядке, так и всей семьей. Задания варьируются по количеству и сложности в зависимости от возраста участников. Они основаны на реальных жизненных ситуациях и помогут научиться принимать рациональные финансовые решения. Для уверенных в своих знаниях предусмотрен продвинутый уровень сложности.

Детям младшего школьного возраста будут предложены увлекательные интерактивные задания, которые в игровой форме познакомят их с базовыми понятиями финансовой грамотности. Для школьников 7–11 классов с 15 по 17 октября будет проведен олимпиадный зачет. Участники, успешно прошедшие его, смогут без дополнительных испытаний выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» от НИУ ВШЭ. Победители олимпиады получат льготы при поступлении в вузы.

Прохождение личного зачета займет не более 20 минут, олимпиадного — 40 минут, а семейного — до 1 часа. Количество попыток не ограничено.

Подробности и регистрация доступны на сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.