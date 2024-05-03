Жители Подмосковья смогут посмотреть фильм «Мой любимый чемпион» в июне
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При финансовой поддержке Минкультуры России завершено производство художественного фильма «Мой любимый чемпион» (студия-производитель ООО «Наше Кино»), сообщает пресс-служба ведомства.
Кинокартина ориентирована на широкую семейную аудиторию. «Мой любимый чемпион» — фильм о дружбе и семье, главные роли, в котором исполнили любимые отечественные актеры: Екатерина Вилкова, Людмила Артемьева, Егор Бероев и другие.
Кинолента является социально-значимым проектом, 2024 год был объявлен Годом семьи в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина для привлечения внимания к демографии и поддержке семей с детьми.
В связи с этим основная цель выхода фильма — стать частью нравственного воспитания населения, в первую очередь подрастающего поколения нашей большой Родины.
Фильм выйдет в российский прокат 27 июня.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.