Жители Подмосковья смогут посмотреть фильм «Мой любимый чемпион» в июне

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Кинокартина ориентирована на широкую семейную аудиторию. «Мой любимый чемпион» — фильм о дружбе и семье, главные роли, в котором исполнили любимые отечественные актеры: Екатерина Вилкова, Людмила Артемьева, Егор Бероев и другие.

Кинолента является социально-значимым проектом, 2024 год был объявлен Годом семьи в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина для привлечения внимания к демографии и поддержке семей с детьми.

В связи с этим основная цель выхода фильма — стать частью нравственного воспитания населения, в первую очередь подрастающего поколения нашей большой Родины.

Фильм выйдет в российский прокат 27 июня.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.