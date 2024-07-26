В Ногинске снесли объект незавершенного строительства

На территории Московской области продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. В результате этой работы в Ногинске Богородского округа, на улице Советской Конституции между домами № 15 и 17 снесен объект незавершенного строительства, планировавшийся под многоквартирный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Строительство 2-секционного жилого дома началось еще в 2010 году, но не было завершено застройщиком. Долгое время объект располагался в центральной части города, недостроенный каркас здания портил облик территории. В результате постройка была включена в перечень объектов незавершенного строительства. В 2023 году произошла смена правообладателя объекта, после чего было принято решение о сносе. В третьем квартале текущего года силами собственника был выполнен демонтаж сооружения. На сегодняшний день участок общей площадью порядка 3 200 кв. м свободен от постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован», — сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

На освободившейся территории ведутся работы по ее благоустройству.

Всего на территории Богородского городского округа выявлено 239 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 140 объектов, что составляет порядка 59% от общего количества.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.