Сотрудники Гостехнадзора проверили 42 аттракциона за неделю

Гостехнадзор Минэкологии Подмосковья за прошедшую неделю проверил 42 аттракциона. У одного развлекательного технического средства в городском округе Павловский Посад было выявлено нарушение законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию аттракционов. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

«Безопасная эксплуатация аттракционов — залог здоровья и жизней наших граждан. Большинство владельцев аттракционов понимают это и стараются поддерживать их техническое состояние на должном уровне, ведь от исправности развлекательных средств зависит и статус парков развлечений. Однако есть и те, кто пренебрегает правилами, кому важнее получить доход с таких развлечений. Таких нарушителей мы выявляем и предостерегаем», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

На неделе Гостехнадзором Минэкологии было выдано предостережение владельцу двух батутов, находящихся на территории парка «Задворки» в городском округе Павловский Посад, за несоблюдения требований эксплуатации развлекательных технических средств.

«На Минэкологии с 2021 года возложены полномочия надзорного органа в сфере безопасной эксплуатации аттракционов. На сегодняшний день в Подмосковье зарегистрировано 663 аттракциона. Все они проверены сотрудниками Управления Гостехнадзора на предмет безопасной эксплуатации. Наибольшее количество развлекательных технических средств сосредоточено в парках культуры и отдыха — 377, а именно в городских округах: Мытищи, Домодедово и Химки», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.