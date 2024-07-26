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Экологи Подмосковья находятся в топ-50 лучших в премии «Экологи России 2024»

В нашей стране стартовала национальная премия «Экологи России 2024», запущенная группой «Актион Экология», направленная на проверку знаний специалистов в области охраны окружающей среды, их профессиональное развитие и повышение престижа профессии эколога. Еще можно отправить заявку и побороться за звание лучшего эколога страны. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Мы поддерживаем и освещаем экологические мероприятия, направленные на повышение экологической грамотности и охрану окружающей среды. Проверка знаний у специалистов и постоянное повышение квалификации — залог профессионального развития. Подмосковье — активный регион, наши жители постоянно принимают участие во всевозможных акциях и конкурсах, становятся их победителями и призерами», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

К участию в национальной премии допускаются специалисты по охране окружающей среды и другие специалисты, чья деятельность связана с экологией.

Мероприятие проводится в несколько этапов:

прием заявок;

обучение и тестирование;

работа с наставником;

церемония награждения.

Лучший эколог в России получит 200 тыс. рублей, эколог, занявший 2 место, получит 150 тыс. рублей, эколог, занявший 3 место, получит 100 тыс. рублей. По 50 тыс. рублей получат победители в трех специальных номинациях.

Подробности о правилах, условиях и сроках проведения премии можно посмотреть на сайте.

«Сейчас экологи из Подмосковья держатся в топ-50 лучших экологов страны, желаем нашим специалистам успехов и побед в данной премии, а тем, кто еще не успел подать заявку рекомендуем принять участие и проверить свои знания», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.