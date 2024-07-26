Еще 7 школ для паллиативных пациентов начнут работать в Подмосковье

Под руководством координационного центра паллиативной медицинской помощи еще в 7 городских округах Подмосковья в течение месяца начнут работать школы паллиативного пациента. В них будет проводиться обучение родственников паллиативных пациентов уходу за больными, также при желании школы могут посещать соцработники, занятия проводятся бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Паллиативные пациенты зачастую нуждаются в постоянном уходе. Чтобы помочь родственникам организовать комфортные условия для паллиативного больного в домашних условиях, обучить их основам ухода за пациентом, мы запускаем Школы паллиативного пациента еще в 7 больницах: Егорьевской, Ступинской, Коломенской, Зарайской, Каширской, Воскресенской и Луховицкой. Обучение будет проводиться врачами паллиативной медицинской помощи, психологами и специалистами смежных сфер», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Сейчас в Подмосковье уже работают 4 Школы паллиативного пациента: в Клину, Химках, Солнечногорске и Красногорске. До конца августа их количество увеличится до 11.

Первое занятие новой школы в Егорьевской больнице состоится 26 июля. График и темы следующих занятий можно будет найти на портале паллиативной помощи, сайтах больниц, а также в соцсетях.

Предварительная запись не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.