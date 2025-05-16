Жители Подмосковья реже жалуются на МФО, но чаще на блокировки карт и мошенников

Жители Подмосковья обратились с жалобами 3 760 раз. В Московской области на 3,4% сократилось число обращений по страховой тематике, что объясняется упрощением процедуры оспаривания коэффициента бонус-малус. Это специальный показатель, который отражает страховую историю водителя. Он учитывает количество страховых случаев, которые произошли по вине водителя, и влияет на стоимость полиса ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

По данным ГУ Банка Росси по ЦФО, одновременно отмечается рост на 44% жалоб, связанных с блокировкой банковских карт и дистанционного банковского обслуживания. Эта ситуация стала следствием введенных в июле 2024 года мер по противодействию мошенничеству, когда банки получили право приостанавливать подозрительные операции. В большинстве рассмотренных случаев факты мошенничества подтвердились.

Суммарное количество жалоб на банки в Московском регионе составило 12 507 обращений, это на 27% больше, чем в I квартале прошлого года. При этом изменилась их структура: сократилось число жалоб на списание денежных средств при исполнительном производстве и при потребительском кредитовании, но почти на 13% увеличились обращения по поводу кибермошенничества, в частности через фейковые аккаунты в Telegram.

Тема кибермошенничества не перестает быть актуальной. Лучшая защита от злоумышленников — не продолжать никакие разговоры и никому не сообщать свои личные данные, пароли от государственных порталов и банковских приложений. Если неизвестный собеседник просит вас сообщить код из смс, перезвонить по телефону, указанному в сообщении или перейти по ссылке, чтобы перевести деньги на «безопасный счет» — это точно мошенник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.