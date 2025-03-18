Жители Подмосковья присоединятся к акции помощи ветеранам «Красная гвоздика»

Волонтеры по всей России выйдут на улицы своих городов и будут распространять значки «Красная гвоздика» за пожертвования. Также значки можно приобрести на популярных маркетплейсах. Все собранные средства будут направлены на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Кроме волонтерских движений в распространении значков принимают участие торговые сети «Авоська», «Твой дом», «Магнит» и «Зеленый остров», маркетплейсы Wildberries и OZON. Значки также можно приобрести у проводников в поездах «Сапсан» и поездах дальнего следования РЖД, на ВДНХ и в некоторых отделениях «Почты России» — поэтому любой желающий, независимо от места нахождения, сможет стать участником акции и внести свой вклад в заботу о ветеранах.

Главная цель благотворительной акции — собрать средства для оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. В 2024 году к «Красной гвоздике» присоединились 79 регионов России — почти по всей стране «Волонтеры Победы», участники федеральной программы по развитию «серебряного» добровольчества «Молоды душой» и участники волонтерского движения фонда «Память поколений» выходили на улицы своих городов и распространяли значки «Красная гвоздика» за пожертвования. Все средства, собранные в прошлом году, были направлена на медицинскую помощь ветеранам: операции, курсы реабилитации, слуховые аппарат, протезы, электрические коляски, домашние средства реабилитации и другие медицинские нужды ветеранов.

«В этом году к „Красной гвоздике“ присоединятся 83 региона России, Московская область — в их числе! Если встретите в своем городе „Волонтеров победы“, обязательно примите участие в акции „Красная гвоздика“ и сделайте свой вклад в помощь ветеранам!» — добавили в пресс-службе организаторов.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.