Жители Подмосковья подали более 7 тыс заявлений на выплаты с начала года

Жители Подмосковья с начала 2026 года подали через региональный портал госуслуг более 7 тыс. заявлений на ежемесячную выплату для льготников, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На ежемесячную выплату могут претендовать зарегистрированные в Московской области льготники, в том числе ветераны труда и военной службы, а также реабилитированные лица. Условие — они не должны получать ежемесячную денежную выплату из федерального бюджета.

Услуга «Назначение ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Для подачи заявления нужно войти через ЕСИА, заполнить форму, при необходимости приложить документы и указать счет для перечисления денег. Сервис на основе искусственного интеллекта проверяет документы и выявляет неверно прикрепленные файлы.

Услуга также предоставляется проактивно: предзаполненная форма приходит в личный кабинет на портале. Заявителю остается проверить данные и направить заявление. Перед подачей сервис проверяет, есть ли ранее поданное заявление, по которому ведомство еще не приняло решение. Это помогает избежать повторного обращения.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.