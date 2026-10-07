Жители Подмосковья подали более 5 тыс заявлений на выплаты по уходу за инвалидами

Жители Подмосковья с начала 2026 года направили через региональный портал более 5,1 тыс. заявлений на ежемесячную выплату по уходу за инвалидами, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала года жители Подмосковья подали на региональном портале более 5,1 тыс. заявлений на ежемесячную денежную выплату по уходу за инвалидами.

Выплату могут оформить граждане старше 18 и младше 65 лет, которые ухаживают за инвалидами I и II группы. Инвалиды должны проживать в Московской области и быть признаны нуждающимися в стационарном социальном обслуживании. Услуга доступна неработающим жителям региона, студентам-заочникам, а также тем, кто работает удаленно или не более двух часов в день.

Услуга доступна на портале в разделе «Поддержка» — «Доступная среда». Для подачи заявления нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Сервис на основе искусственного интеллекта проверяет прикрепленные документы и выявляет неверные файлы. Дополнительная предпроверка наличия ранее поданного заявления помогает избежать повторного обращения, если ведомство еще не приняло решение по предыдущему.

Выплату назначают на шесть календарных месяцев. Для продления необходимо подать новое онлайн-заявление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.