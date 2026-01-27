Жители Подмосковья подали более 11,5 тыс заявок на участие в ЕГЭ и ОГЭ онлайн

Более 11,5 тысячи заявок на участие в ЕГЭ и ОГЭ подали жители Подмосковья через региональный портал за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

За прошедшую неделю жители Подмосковья подали свыше 11,5 тысячи заявок на участие в Едином и Основном государственных экзаменах через региональный портал.

Самой востребованной услугой недели стала выписка из домовой книги — ее оформили более 20,1 тысячи раз. На третьем месте по популярности оказалась услуга по выдаче и замене социальных карт жителя Московской области, которой воспользовались свыше 10,6 тысячи человек.

В рейтинг популярных госуслуг также вошли отчет опекуна (более 5,2 тысячи заявлений) и обслуживание единых транспортных карт «Стрелка» (более 5 тысяч заявлений).

На региональном портале доступно более 400 услуг для жителей и бизнеса. Получать их можно также в мобильном приложении «Добродел» при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.