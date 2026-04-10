Жители Подмосковья подали 50 тысяч заявлений на присвоение адреса

С начала года жители и представители бизнеса направили свыше 50 тыс. заявлений на присвоение или аннулирование адреса объектам адресации через региональный портал госуслуг. Речь идет о земельных участках, зданиях и сооружениях, включая объекты незавершенного строительства, помещениях и машино-местах. Присвоенный уполномоченным органом адрес вносится в Государственный адресный реестр.

Услуга «Присвоение адреса» размещена на портале в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Кадастр и регистрация прав». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать муниципалитет и цель обращения, затем заполнить электронную форму. Перед отправкой рекомендуется проверить наличие адреса в государственном адресном реестре.

Подать заявление на аннулирование адреса можно при прекращении существования объекта, присвоении нового адреса или отказе в кадастровом учете. Решение направляется заявителю в личный кабинет на региональном портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.