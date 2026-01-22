Жители Подмосковья подали 3,5 тыс заявлений на справки по опеке в 2025 году

В 2025 году жители Подмосковья подали около 3,5 тысячи заявлений на получение справок в сфере опеки и попечительства через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга по выдаче справок в сфере опеки и попечительства доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Гражданам» – «Документы» – «Справки и выписки». Заявители могут получить справки о выплатах опекуну или попечителю, о лишении или ограничении родительских прав, об отмене усыновления, а также об отстранении от обязанностей опекуна, попечителя или приемного родителя.

Подать заявление могут родители или опекуны старше 16 лет, а также дети-сироты в возрасте от 18 до 23 лет. Для оформления заявки необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы.

Результат предоставляется в личный кабинет пользователя в течение одного рабочего дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.