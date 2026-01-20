Жители Подмосковья подали 20 тысяч заявок на техосмотр спецтехники за год

Около 20 тысяч заявлений на технический осмотр самоходных машин поступило через региональный портал госуслуг Московской области в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

К самоходным машинам относятся транспортные средства с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 кубических сантиметров или мощностью электродвигателя свыше 4 киловатт. На такую технику оформляются электронные паспорта самоходных машин.

Услуга по проведению технического осмотра доступна на портале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Другое». Для подачи заявления требуется авторизация через ЕСИА, заполнение онлайн-формы, прикрепление необходимых документов и оплата госпошлины и сбора. Размер пошлины зависит от количества и категории техники. В рамках одного заявления можно оформить техосмотр сразу нескольких самоходных машин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.