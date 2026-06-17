Жители Подмосковья подали 18 тыс заявок на соцсправки онлайн

Жители Подмосковья с начала 2026 года направили почти 18 тыс. заявлений на получение справок о назначенных мерах социальной поддержки через региональный портал госуслуг. Онлайн-услуга позволяет оформить документы в электронном виде в течение нескольких рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Комплексная услуга «Справки Минсоцразвития МО» размещена на главной странице портала в разделе «Комплексные услуги». По одному заявлению можно оформить сразу три документа: справку о получении или неполучении пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки, справку о размере выплаченной компенсации за жилищно-коммунальные расходы, а также справку о среднедушевом доходе семьи для получения бесплатной юридической помощи.

Услуга предоставляется бесплатно. Срок подготовки документов составляет от одного до пяти рабочих дней. Для оформления необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму.

Готовая справка поступает в личный кабинет заявителя, что позволяет получить документ без личного визита в ведомство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.