Жители Подмосковья могут узнать о праздничных мероприятиях на портале «Добродел»

В последнюю субботу месяца отмечается День молодежи. На портале «Добродел» жители Подмосковья могут узнать про все события, которые проходят в регионе. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Для этого следует открыть мобильное приложение «Добродел» — Услуги — Туризм. На странице в поиске введите «День молодежи» и выберите событие, которое вам понравилось. В карточке мероприятия указаны: адрес, дата и время, программа события.

Например, в Коломне в субботу в арт-квартале «Патефонка» пройдут творческие мастер-классы и различные ярмарки. А на малой и центральной сценах выступят местные рок-группы и творческие коллективы.

Для жителей и гостей подмосковного Пушкино в парке «Серебрянка» пройдут призовые викторины, фестиваль красок, пенная вечеринка и дискотека. А для самых маленьких жителей муниципалитета подготовлена анимационная программа.

Также в приложении можно найти маршруты Подмосковья, места для прогулок и интересные достопримечательности региона.

Помните, молодежь — это не только возраст, это состояние души. Поэтому возьмите своих близких и друзей и проведите время вместе, а «Добродел» вам в этом поможет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.