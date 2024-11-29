Жители Подмосковья могут создать песню проекта «Народная история «Непокоренный Курск»
Правительство Курской области и АНО «Центр креативных индустрий «Новый город» объявляют народный конкурс на создание главной песни для театрально-документального проекта «Народная история «Непокоренный Курск», сообщает пресс-служба организаторов.
Конкурс проводится для всех жителей России и открыт как для профессиональных композиторов, музыкантов, так и любителей. Участие возможно индивидуально и в группах.
Основные темы, которые заложены в проекте, касаются отражения истории Великой Отечественной войны, Курской битвы, а также событий, связанных со вторжением ВСУ в августе 2024 года на курскую землю; тема мужества и стойкости русского человека в трудные времена; тема любви, которая помогает преодолеть любые трудности. Тема любви к Родине, к отцу, матери, ребенку, солдату — к ближнему является основным лейтмотивом и преподносится в проекте как великая волшебная сила и олицетворяет Победу.
Необходимо соблюсти следующие критерии по финальной форме и содержанию:
- песня должна быть оригинальной, допускается, если песня была создана ранее, но не использовалась в других театральных проектах;
- длительность композиции — до 4 минут;
- текст должен быть на русском языке;
- допускаются разные музыкальные стили и жанры, но создатели отдают предпочтения балладе или гимну (из-за соединения эпического, лирического и драматического начал).
Для участия нужно направить свою песню в формате MP3 или WAV, а также текст песни в формате DOC или PDF, подписанное согласие на использование произведения в формате PDF. Направляя работу для участия в конкурсе, участник дает согласие организаторам использовать присланные материалы в рамках информационной промокампании, трансляции в самом спектакле, в видеоматериалах. Подробнее — по ссылке.
Песню и согласие нужно направить до 15 декабря 2024 года на электронную почту: nepokorennyikursk@yandex.ru.
Все работы будут прослушаны совместно с участниками и организаторами проекта. Лучшие будут размещены в социальных сетях для народного голосования.
Песня-победитель будет использована в документально-театральном проекте «Народная История «Непокоренный Курск», будет создан видеоклип и оказано содействие в продвижении данной композиции на ресурсах главных информационных партнеров проекта.
Все вопросы можно направить на электронную почту nepokorennyikursk@yandex.ru или задать по телефону: +7 (903) 170-11-22.
Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.
«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача – продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.