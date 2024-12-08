Жители Подмосковья могут прогуляться по благоустроенному «Талицкому Лесу»

В Клину гостей ждет благоустроенный лесопарк «Талицкий лес». Контур этой новой территории в центре города похож на сердце, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Здесь есть все, что нужно для отдыха, развития, прекрасного самочувствия и отличного настроения. Это 120 га реликтового леса, среди которого бережно разместили почти 6 км велолыжного маршрута, дорожно-тропиночную сеть, павильоны кафе и проката, большие качели, парковую мебель и урны, освещение, всесезонные тюбинговые горки со щеточным покрытием (три спуска длиной по 75 м) и электроподъемником, а также павильон малого проката с брендированными тюбингами.

Благоустройство лесопарка «Талицкий лес» проводится в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Все клинчане не только голосовали за включение этой некогда неблагоустроенной территории в программу, но и выбрали для лесопарка название.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 га, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.