Для владельцев домашних животных Подмосковья запустили новый сервис

На портале «Мой АПК» в Московской области запущен новый сервис, предназначенный для владельцев домашних животных. Онлайн-ресурс предоставляет подробную и актуальную информацию о выездной вакцинации, регистрации и чипированиидомашних питомцев, что значительно облегчает процесс получения необходимых ветеринарных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Теперь жители региона могут изучить информацию о необходимости вакцинации домашних животных, просмотреть статистические данные по Подмосковью, а также воспользоваться интерактивной картой для выбора наиболее удобной локации для проведения процедур. На карте отображаются участковые ветеринарные лечебницы и дополнительные пункты проведения профилактических мероприятий, что позволяет выбрать самый удобный и подходящий вариант для каждого владельца.

Эффективность поиска обеспечивается с помощью фильтров, разделяющих информацию по муниципалитетам. Пользователь сможет получить сведения о конкретных участковых лечебницах или точках проведения вакцинаций, включая адрес, контактный телефон и электронную почту для консультаций и связи. Кроме того, на портале размещен ежемесячный график проведения выездных акций, где отображается информация о том, осуществляется ли вакцинация по определенному адресу в текущем месяце, а также дата, точное время и муниципалитет.

Помимо информации о вакцинации, на портале «Мой АПК» пользователи могут воспользоваться рядом сервисов: заключить договор на ветеринарные услуги, зарегистрировать домашнего питомца, оформить свидетельство формы № 1 для перевозки животного и даже зарегистрироваться в качестве специалиста в области ветеринарии.

В ведомстве отметили, что такие меры направлены на повышение доступности и прозрачности ветеринарных услуг, а также на укрепление контроля за здоровьем и безопасностью домашних животных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.