Турфирме Рустама Рептилоида грозит штраф более 7 млн рублей

Туристическая компания «Звезда», принадлежащая бывшему участнику шоу «Что было дальше?» Рустаму Рептилоиду и его отцу, может быть обязана выплатить более 7 млн рублей по иску акционерного общества «Курорт „Нальчик“, сообщает Постньюс .

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики рассматривает иск акционерного общества «Курорт „Нальчик“ к ООО „Звезда“ на сумму 7 млн 327 тыс. рублей. Компания занимается туристической деятельностью в регионе и принадлежит Рустаму Саидахмедову (Рустам Рептилоид) и его отцу Эльмудину.

Иск был подан в декабре прошлого года. Основная сумма требований — 6 млн 440,8 тыс. рублей — связана с задолженностью по аренде. Кроме того, истец требует взыскать 648,8 тыс. рублей процентов за просрочку платежей и 237,7 тыс. рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Рассмотрение дела неоднократно откладывалось, и решение по иску пока не принято. Следующее заседание суда назначено на 9 июля.