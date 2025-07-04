Пары Подмосковья примут участие в свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца»

В министерстве социального развития Подмосковья рассказали, что 6 пар из Московской области примут участие во II Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца». Они зарегистрируют брак в национальном центре «Россия», где кроме них в дни фестиваля, с 8 по 10 июля, поженятся более 200 влюбленных пар со всей страны, сообщает пресс-служба ведомства.

Одна из многочисленных пар, которая скажет друг другу заветное «Да!» — Владимир Канарейкин и Мария Смирнова из Мытищ. Их связывает не только любовь друг другу, но и общая профессия. Будущие молодожены работают в Гимназии № 9 им. С. Г. Горшкова. Он преподает биологию, она — математику. Общие планы, мечты и подход к жизни сделал крепкими их отношения, а приближающаяся свадьба выведет их на новый этап.

Еще одна пара с общими профессиональными интересами — Максим Бабенышев и Виктория Животченко — из Ногинска. Молодой человек — корреспондент телерадиокомпании «Мир», а невеста — на «Телеканале 360». Кроме этого, у будущих молодоженов много совместных хобби. Они вместе ходят на выставки, смотрят фильмы и посещают разные мероприятия: от матчей сборной России по футболу до концертов современных рэп-исполнителей.

История Михаила Паршуткина и Софьи Фирсенковой из Раменского округа началась в стенах Гжельского государственного университета. Они встречались продолжительное время, и теплым вечером пара была на концерте любимой группы на палубе парохода, плыли по вечерней Москве-реке. Под музыку, которая стала саундтреком их любви, Михаил сделал предложение возлюбленной. Это был по-настоящему волшебный момент. И, конечно, Софья сказала «Да!»

Будущие молодожены Ярослав Погудин и Ирина Боронина из Богородского округа познакомились на Металлургическом заводе. В коллективе, где девушки на вес золота, молодой человек смог встретить свою судьбу. Ирина пришла туда ученицей контролёра отдела технического контроля по сталеплавильному цеху, а Ярослав уже работал сталеваром электрошлаковых печей. У них завязалось общение и однажды девушка пригласила своего нового друга на концерт, на котором выступала в составе хореографического коллектива народных танцев «Веселяна». Увидев Ирину на сцене, Ярослав понял, что она — та самая. Отношения плавно развивались и предложение молодой человек сделал возлюбленной в Санкт-Петербурге — одном из самых романтичных городов России.

Евгений Беляев и Ирина Казимирова из Щелково познакомились еще будучи подростками, но долгое время их не связывало ничего кроме дружбы. Начались их отношения больше, чем через 10 лет после знакомства. Они провстречались три года, и перед поездкой Ирины в Калининград Евгений неожиданно сказал, что отпустить ее без кольца не может и сделал ей предложение руки и сердца в уютной домашней атмосфере, свидетелями которого стали только их четвероногие друзья. Невеста согласилась, и теперь все общие мечты, одна из которых путешествие на Алтай, они будут осуществлять уже в новом семейном статусе.

Свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» продлится до 10 июля. В его программу войдут познавательные экскурсии, мастер-классы, выставки, лекции и паблик-токи. За время работы фестиваль раскроет богатую культуру России через свадебные традиции ее народов. Впервые Всероссийский свадебный фестиваль прошел в 2024 году в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.