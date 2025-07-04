В Подмосковье проводятся работы по содержанию общественных пространств

Коммунальные службы ведут активную деятельность по уходу за общественными территориями Подмосковья. В течение всего летнего сезона специалисты ежедневно трудятся над созданием комфортной городской среды. Особое внимание уделяется состоянию городских клумб и зеленых зон. Сотрудники коммунальных служб проводят регулярный уход за растениями — осуществляют полив, подкормку, удаляют сорняки и поддерживают аккуратный внешний вид цветников. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Так, например, в городе Коломна на площади Восстания, дом № 6 и на улице Октябрьской революции были проведены работы по прополке, поливу и обновлению клумб. А на улице Гагарина выполнили стрижку живой изгороди.

В Зарайске высажены молодые липы около многоквартирных домов во 2-м микрорайоне и на Советской улице.

Специалисты призывают жителей бережно относиться к зеленым насаждениям, клумбам и цветникам, к элементам детских игровых и спортивных площадок, малым архитектурным формам на территориях округов.

Благодаря усилиям сотрудников городские улицы украшены яркими красками и радуют жителей и гостей свежестью зелени и ароматом цветов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.