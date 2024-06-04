Жители Подмосковья могут присоединиться к образовательной эстафете «Мои финансы»

В Московской области продолжается Всероссийская просветительская эстафета «Мои финансы», направленная на повышение финансовой грамотности всех возрастов. Эстафета представляет собой цикл информационно-просветительских мероприятий, которые проходят как в онлайн, так и офлайн форматах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Первый этап эстафеты «Семейный бюджет: как не ссориться из-за денег?» завершится 30 июня. Основная тема этого этапа — грамотное управление семейным бюджетом. Участники мероприятия узнают, как вести бюджет семьи, ставить совместные цели и избегать конфликтов из-за финансовых вопросов. В рамках эстафеты можно пройти тест по ссылке и проверить свои знания по управлению семейным бюджетом. За правильные ответы участники получат именной сертификат.

Следующий этап, который будет посвящен теме «Первые деньги — как управлять», пройдет с 1 июля по 30 сентября. Третий этап, запланированный на период с 1 октября по 20 декабря, будет посвящен вопросам ответственного кредитования.

На сайте моифинансы.рф уже доступно более 30 образовательных материалов: лекций, плакатов, карточек и буклетов для всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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