Жители Подмосковья могут принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»

10 июня по всей России стартует онлайн-акция «Свеча памяти». До 22 июня на сайте деньпамяти.рф жители Подмосковья могут зажечь свою виртуальную свечу и почтить память героев Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба организаторов.

22 июня, восемьдесят четыре года назад, стало действительно «черным» в истории нашей страны: Великая Отечественная война унесла 27 млн жизней, не оставив ни одну советскую семьи без потерь. С 2004 года в этот день мы выходим на улицу и зажигаем свечи — в память о тех, кто так и не вернулся домой с поля боя. А последние пять лет зажечь свою свечу можно и онлайн-формате.

Онлайн-акция «Свеча памяти» была организована благотворительным фондом «Память поколений» как альтернатива в период пандемии, когда выход на улицу был затруднен или невозможен. Пандемия прошла, а онлайн-формат остался и с каждым годом только набирает популярность.

На платформе деньпамяти.рф можно не только зажечь виртуальную свечу, которая тут же отобразится на счетчике, но и посмотреть видеоинтервью ветеранов Отечественной войны. Более 60 роликов с воспоминаниями о войне от первого лица: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей — бесценное наследие, которое благотворительный фонд «Память поколений» собирал по крупицам по всей России.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.