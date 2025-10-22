Жители Подмосковья могут принять участие в ИТ-соревнованиях

С 1 ноября по 7 декабря 2025 года пройдет один из крупнейших турниров по информационной безопасности — IX Кубок CTF России. Принять участие могут школьники от 14 лет, студенты и молодые специалисты до 27 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Кубок CTF — это командная игра, где участники решают практические задачи, моделирующие реальные киберугрозы. В соревновании нужно выбрать один из зачетов: академический (студенты одного ВУЗа или колледжа до 27 лет), школьный (учащиеся от 14 лет) или смешанный (возраст участников от 14 лет до 27 лет).

Участие в турнире бесплатное. Отборочный онлайн-этап пройдет со 2 по 3 ноября, а финал состоится в Москве 5–7 декабря. Регистрация команд на онлайн-этап открыта до 1 ноября 2025 года на сайте соревнования: https://ctfcup.ru/.

