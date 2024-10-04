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Жители Подмосковья могут принять участие в акции сбор «Умный город»

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Минстроем России реализуется ведомственный проект цифровизации городского хозяйства «Умный город» (далее — проект «Умный город»). Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

За время реализации проекта «Умный город» более 200 городов из 48 субъектов Российской Федерации внедрили решения, способствующие решению приоритетной задачи — создание комфортных условий для жизни граждан страны.

Совместно с народным фронтом в рамках проекта «Все для Победы!» Минстрой России реализует акцию Сбор «Умный город».

При активном участии субъектов Российской Федерации восстанавливаются и строятся объекты жилищного фонда, социальные объекты, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры. Особое внимание для возвращения населения к мирной жизни уделяется улучшению жилищных условий.

Субъекты Российской Федерации осуществляют системную работу по поддержке военнослужащих и их семей. При этом силовые подразделения ДНР и ЛНР, участвующие в боевых действиях на протяжении 8 лет, нуждаются в общей дополнительной поддержке.

Сбор «Умный город» проводится по трем основным направлениям:

сбор средств на закупку квадрокоптеров, тепловизоров, средств связи, бронежилетов, защитных шлемов, генераторов, компьютерной техники, индивидуальных тактических аптечек, мягких носилок, спальных мешков, рюкзаков, средств обогрева, комплектов вещей, маскировочных сетей;

передача новым субъектам Российской Федерации программного обеспечения и оборудования для реализации проектов «Умный город»;

писем со словами поддержки военнослужащим.

Срок проведения Сбора «Умный город» до 10 декабря 2024 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.