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Жители Подмосковья могут поучаствовать во Всероссийской акции «Цифровой Диктант»

Все желающие жители Подмосковья уже могут проверить свои знания в области цифровой грамотности. Об этом рассказали в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Диктант проходит в формате онлайн-тестирования и включает задания, адаптированные под разные возрастные группы: для детей (10-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше).

В структуру диктанта входят 5 блоков: цифровое потребление, цифровые компетенции, цифровая безопасность, цифровые технологии и новый блок, посвященный вопросам использования цифровых финансовых сервисов и услуг — финансовая киберграмотность.

По итогам прохождения тестирования на платформе формируется индекс цифровой грамотности. Принять участие можно по 28 октября 2024 г. на платформе ЦифровойДиктант.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.