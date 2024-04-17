Жители Подмосковья могут поучаствовать в образовательном форуме в Пскове

Целью форума является содействие в развитии Российских цифровых технологий в образовании. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Основные темы обсуждения на форуме: переход к использованию российского программного обеспечения в образовании как ключевой фактор опережающего развития сфер образования и цифровизации, развитие цифровых сервисов в образовании, образовательный контент, массовые социально значимые услуги в сфере образования, интеграция информационных систем и сервисов в сфере образования, свободное программное обеспечение как основа технологического развития системы образования и ИТ-отрасли.

На форуме примут участие педагоги, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, образовательных организаций и муниципальных органов управления образованием, представители ИТ-отрасли, центров цифровой трансформации, институтов развития образования, центров опережающей профессиональной подготовки и другие пользователи цифровых технологий в сфере образования.

Форум пройдет с 22 по 24 апреля в городе Псков в очном и смешанном формате. Регистрация участников проходит на официальном сайте форума.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.