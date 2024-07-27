Нацбанк объяснил, когда перекупщики белорусских евробондов не получат выплаты

Совет министров и Нацбанк Белоруссии изменили правила выплат по евробондам, теперь их можно получить только при соблюдении определенного правила, сообщает радио Sputnik .

Согласно новым правилам, инвесторы смогут получить деньги через депозитарий-нерезидент только в том случае, если облигации были куплены только до даты погашения. Например, для выпуска «Беларусь-2023» это 28 февраля 2023 года. Если после даты погашения произошел перекуп ценных бумаг, то тогда никаких выплат не будет.

О каком именно депозитарии-нерезиденте идет речь, не уточняется. Однако ранее в Белоруссии неоднократно сообщали, что механизм выплат в первую очередь создан для российских инвесторов.

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