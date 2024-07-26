Названы фининструменты, позволяющие сохранить сбережения вопреки инфляции

Многих интересует вопрос сбережения и приумножения финансов, особенно в период роста инфляции. Есть несколько инструментов, которые позволят опережать инфляцию, сообщила РИАМО эксперт министерства финансов РФ Татьяна Волкова (академия личных финансов).

«Вы знаете только про банковские депозиты? Тогда пора научиться пользоваться ими с максимальной эффективностью для вас. Тем более, что сейчас мы находимся в периоде высоких ставок по банковским вкладам. И самым эффективным будет открытие вкладов на короткий срок под максимальные ставки. Закончился этот вклад, открываем новый. Это первый доступный инструмент, который будет покрывать уровень официальной инфляции», — сказала Волкова.

Она добавила, что еще нужно научиться пользоваться облигациями. Это консервативный инструмент, аналог банковскому вкладу, но он дает возможность получать налоговый вычет 13%, если открыть индивидуальный инвестиционный счет. Еще можно покупать облигации, ранее выпущенные ниже номинала, что позволит увеличивать доходность. Таким образом, доходность инструмента будет выше, чем у банковского вклада.

Эксперт посоветовала обратить внимание на рынок акций и рынок криптовалют.

«Если у вас есть знания или готовность их получить, то на текущий момент выгодными будут вложения в рынок акций и криптовалют. Так вы можете получить более высокую доходность, владея акциями компаний, например, на фондовом рынке, за счет как дивидендов, так и роста стоимости акций, которые вы покупаете», — уточнила Волкова.

Она пояснила, что на крипторынке сохраняется высокая волатильность и большие перспективы роста альткоинов, и соответственно основных базовых валют, таких как биткоин и эфириум. Но здесь точно нужны знания, которые позволят не допускать ошибок, не попадать к мошенникам, а действительно покупать активы на свое имя и выбирать хорошую норму доходности.

«Хочу отметить, что работают абсолютно все инструменты. К вышеперечисленным можно добавить и рынок недвижимости, например. Просто отбор должен быть очень качественный. Возможно придется на рынке недвижимости просеять 100 объектов, чтобы найти один с перспективой роста стоимости», — отметила специалист.

По ее словам, также во все времена остается выгодным вкладывать деньги в себя, в развитие. В частности, изучать инвестиционные инструменты, чтобы в дальнейшем быть самостоятельным инвестором, который без внешней помощи может делать выбор, добавлять активы в портфель и получать доходность гораздо выше банковского вклада за счет рыночных инструментов.