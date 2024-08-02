Жители Подмосковья могут поучаствовать в фотоконкурсе Комлесхоза региона

Для участия нужно отправиться в подмосковный лес, сделать фотографии и разместить их в закрепленном сообщении под постом конкурса в Telegram-канале Комлесхоза Московской области или в чатах лесничеств.

Нужно обязательно подписать, когда и где сделано фото, не забыть поставить хештег #успейзалетом2024. Самые лучшие фотографии будут опубликованы.

В первой половине сентября будут выбраны 5 самых красивых фотографий. Их авторов ждут подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.