Жители Подмосковья могут поучаствовать в фотоконкурсе Комлесхоза региона
Фото - © Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
Фотоконкурс #успейзалетом2024 продлится до 14 августа 2024 года, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.
Для участия нужно отправиться в подмосковный лес, сделать фотографии и разместить их в закрепленном сообщении под постом конкурса в Telegram-канале Комлесхоза Московской области или в чатах лесничеств.
Нужно обязательно подписать, когда и где сделано фото, не забыть поставить хештег #успейзалетом2024. Самые лучшие фотографии будут опубликованы.
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