Жителей Подмосковья приглашают принять участие во Всероссийской акции «Память семьи — память страны» в преддверии Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Национального центра исторической памяти при президенте РФ.

Для участия в акции по сохранению исторической правды необходимо с 1 по 10 апреля загрузить на Национальный портал памяти персональные карточки пострадавших. Воспоминания, письма, фотографии и архивные справки — каждый документ становится неопровержимым свидетельством преступлений нацистов и их пособников.

Источниками могут стать личные и семейные архивы, а также материалы родственников и знакомых (при согласии владельцев). Важно уделить внимание не только судьбам военнопленных, узников концлагерей и мирных жителей, но и условиям жизни в период нацистской оккупации или блокады Ленинграда.

Какие свидетельства особенно важны: преступления против мирного населения (факты карательных операций, массовых расстрелов, угона граждан на принудительные работы); жизнь в нацистской оккупации (повседневный быт, голод, способы выживания гражданского населения), сопротивление и стойкость (участие в партизанском движении, помощь раненым, сохранение культурных ценностей, документирование преступлений жертвами геноцида).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.