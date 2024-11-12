Что делать, если человек подавился, и как оказать помощь самому себе в такой ситуации
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Читайте в материале РИАМО о правилах оказания первой помощи подавившемуся взрослому человеку и ребенку.
Как понять, что человек подавился
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Поперхнуться или подавиться может любой человек в любой момент. Исключением являются дети, которые тянут в рот все, что видят, – так они познают мир. И, конечно, инородное тело может попасть в дыхательные пути.
Поперхнуться едой не сложно, ведь дыхательный и пищеварительный тракты соединены в одну трубку, а органы дыхания защищает только тоненький лепесток-надгортанник. Поэтому при определенных обстоятельствах, например, при разговорах во время еды, крике, смехе при глотании и усиленном вдохе, пища с потоком воздуха проходит в сторону голосовой щели, закрывая ее. При этом есть шанс, что кашель и отхаркивание спасут ситуацию, но бывает и так, что подавившийся умирает от асфиксии.
Подавиться можно не только едой во время разговора или в спешке, но и собственной слюной. Кроме того, есть болезни, при которых люди кашляют и давятся во время еды. К ним относятся хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), бульбарный синдром, миастения и прочие.
Понять, что человек подавился, просто – он начинает паниковать, кашлять, держаться за горло. Важно обратить внимание на то, как человек себя ведет. При частичном нарушении проходимости дыхательных путей пострадавший способен отвечать на вопросы и в целом, скорее всего, может просто откашляться.
При полном нарушении непроходимости верхних дыхательных путей человек говорить уже не может, он паникует, начинает хрипеть. Если вовремя и правильно не оказать первую помощь, то пострадавший может потерять сознание и умереть.
Что делать, если взрослый человек подавился и задыхается
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Оказывать помощь пострадавшему нужно начинать сразу, не дожидаясь приезда скорой и не надеясь, что человек справится сам. Реаниматологи предупреждают, что на оказание помощи есть всего 4-5 минут. Если вы видите, что человек справляется сам, у него не появляется хрипов и он может дышать, при этом активно кашляет, то ему может понадобиться стакан воды. Он сам даст понять, что все в порядке, и он всего лишь поперхнулся.
Если пострадавший начинает дышать с хрипами, видно, что ему тяжело, это значит, что дыхательные пути полностью закрыты и нужно начинать действовать.
- Встать сбоку и немного сзади пострадавшего.
- Придерживая одной рукой, другой наклонить вперед, чтобы инородное тело попало в рот, а не пошло дальше в дыхательные пути.
- Между лопатками человека нужно нанести пять резких ударов ребром ладони. Желательно не просто стучать, а делать резкие движения в сторону головы.
- После каждого удара проверять, не улучшилась ли ситуация.
- Если пять ударов не помогли, то не нужно продолжать. Теперь нужно использовать прием, который многие видели в кино, но мало кто умеет делать, – прием Геймлиха. Нужно встать сзади, обхватить пострадавшего, руки должны смыкаться в верхней части живота. Одну руку сожмите в кулак, вторую положите сверху. Большой палец руки направлен в вашу сторону. Далее нужно немного наклонить пострадавшего вперед и сделать пять резких нажатий, как бы выдавливая инородный предмет из дыхательных путей.
Тучным людям и беременным женщинам давить нужно не на живот, а в нижнюю часть грудной клетки. Но начинать оказывать помощь тоже нужно с ударов по спине. Если обхватить человека не получается, то нужно положить его на жесткую поверхность и так же резко надавливать в нижнюю часть грудной клетки.
Если пострадавший потерял сознание и ничего из вышеперечисленного не помогло, не оставляйте попыток спасти человека. Важно пытаться помочь до приезда скорой помощи.
Пострадавшего нужно положить не жесткую поверхность, освободить грудную клетку, открыть рот и отжать язык, возможно, удастся увидеть инородное тело и достать его. Если нет, то нужно запрокинуть голову, вытянуть челюсть вперед и послушать, есть ли дыхание. Если его нет, то нужно повернуть голову пострадавшего в разные стороны. Если это не помогает, то через салфетку нужно делать искусственное дыхание и следить за грудной клеткой пострадавшего – она должна подниматься.
Если и это не помогает – встаньте у коленей пострадавшего, упритесь ладонями в середину живота чуть выше пупка и резко надавите вниз и одновременно в сторону головы. Так нужно сделать 10 раз подряд. Важно повторять манипуляции до приезда медиков.
Не стоит «хлопать по спине». Этот прием только протолкнет предмет дальше в дыхательные пути. Тем более не стоит пытаться достать еду или инородный предмет из дыхательных путей подручными средствами. Все это только травмирует и крадет драгоценное время.
Что делать, если ребенок подавился
В случае, если подавился ребенок, тоже поможет прием с ударами между лопатками.
- Младенца можно положить на руку (на предплечье) так, чтобы его подбородок лежал в ладони.
- Немного наклонив голову ребенка вниз, нужно стучать по спине такими выдавливающими движениями – от спины к голове, одновременно надавливая и выталкивая.
Ребенка не нужно трясти и не стоит доставать инородный предмет, даже если вы его видите. Если дыхание не страдает и малыш не задыхается, то лучше дождаться медиков.
Кроме того, детям до одного года нельзя выполнять надавливания на живот. Вместо них производятся толчки в нижнюю часть грудной клетки двумя пальцами. Детям старше одного года можно выполнять надавливания на живот над пупком, дозируя усилие соответственно возрасту. Если ничего не помогает, нужно делать сердечно-легочную реанимацию.
Ребенка постарше спасать от удушья нужно так же, как взрослого, контролируя силу удара, чтобы ничего не сломать.
Как помощь самому себе, если подавился едой
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Если вы подавились сами, то не нужно паниковать. Нужно начинать интенсивно кашлять в положении стоя и слегка наклонившись вперед.
Инородное тело можно попытаться увидеть в зеркале и постараться его сдвинуть, если оно большое, выплюнуть, а небольшое запить вместе с водой. Но этот способ подойдет, если вы подавились и можете дышать, пусть и с небольшим трудом.
Если же вы чувствуете, что теряете силы и не можете откашляться, то поможет такой же способ, как и при помощи другим, – давление в область живота. Тут поможет подлокотник дивана, спинка кровати или устойчивого стула. Нужно навалиться животом так, чтобы выступающая часть оказалась непосредственно под верхней частью живота.
Самому себе можно сделать прием Геймлиха – надавив кулаком себе на верхнюю часть живота, помогая при этом второй рукой.