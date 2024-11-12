Что делать, если человек подавился, и как оказать помощь самому себе в такой ситуации

Как понять, что человек подавился Фото - © Freepik.com Поперхнуться или подавиться может любой человек в любой момент. Исключением являются дети, которые тянут в рот все, что видят, – так они познают мир. И, конечно, инородное тело может попасть в дыхательные пути. Поперхнуться едой не сложно, ведь дыхательный и пищеварительный тракты соединены в одну трубку, а органы дыхания защищает только тоненький лепесток-надгортанник. Поэтому при определенных обстоятельствах, например, при разговорах во время еды, крике, смехе при глотании и усиленном вдохе, пища с потоком воздуха проходит в сторону голосовой щели, закрывая ее. При этом есть шанс, что кашель и отхаркивание спасут ситуацию, но бывает и так, что подавившийся умирает от асфиксии. Подавиться можно не только едой во время разговора или в спешке, но и собственной слюной. Кроме того, есть болезни, при которых люди кашляют и давятся во время еды. К ним относятся хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), бульбарный синдром, миастения и прочие. Понять, что человек подавился, просто – он начинает паниковать, кашлять, держаться за горло. Важно обратить внимание на то, как человек себя ведет. При частичном нарушении проходимости дыхательных путей пострадавший способен отвечать на вопросы и в целом, скорее всего, может просто откашляться. При полном нарушении непроходимости верхних дыхательных путей человек говорить уже не может, он паникует, начинает хрипеть. Если вовремя и правильно не оказать первую помощь, то пострадавший может потерять сознание и умереть.

Что делать, если взрослый человек подавился и задыхается Фото - © Freepik.com Оказывать помощь пострадавшему нужно начинать сразу, не дожидаясь приезда скорой и не надеясь, что человек справится сам. Реаниматологи предупреждают, что на оказание помощи есть всего 4-5 минут. Если вы видите, что человек справляется сам, у него не появляется хрипов и он может дышать, при этом активно кашляет, то ему может понадобиться стакан воды. Он сам даст понять, что все в порядке, и он всего лишь поперхнулся. Если пострадавший начинает дышать с хрипами, видно, что ему тяжело, это значит, что дыхательные пути полностью закрыты и нужно начинать действовать. Встать сбоку и немного сзади пострадавшего.

Придерживая одной рукой, другой наклонить вперед, чтобы инородное тело попало в рот, а не пошло дальше в дыхательные пути.

Между лопатками человека нужно нанести пять резких ударов ребром ладони. Желательно не просто стучать, а делать резкие движения в сторону головы.

После каждого удара проверять, не улучшилась ли ситуация.

Если пять ударов не помогли, то не нужно продолжать. Теперь нужно использовать прием, который многие видели в кино, но мало кто умеет делать, – прием Геймлиха. Нужно встать сзади, обхватить пострадавшего, руки должны смыкаться в верхней части живота. Одну руку сожмите в кулак, вторую положите сверху. Большой палец руки направлен в вашу сторону. Далее нужно немного наклонить пострадавшего вперед и сделать пять резких нажатий, как бы выдавливая инородный предмет из дыхательных путей. Тучным людям и беременным женщинам давить нужно не на живот, а в нижнюю часть грудной клетки. Но начинать оказывать помощь тоже нужно с ударов по спине. Если обхватить человека не получается, то нужно положить его на жесткую поверхность и так же резко надавливать в нижнюю часть грудной клетки. Если пострадавший потерял сознание и ничего из вышеперечисленного не помогло, не оставляйте попыток спасти человека. Важно пытаться помочь до приезда скорой помощи. Пострадавшего нужно положить не жесткую поверхность, освободить грудную клетку, открыть рот и отжать язык, возможно, удастся увидеть инородное тело и достать его. Если нет, то нужно запрокинуть голову, вытянуть челюсть вперед и послушать, есть ли дыхание. Если его нет, то нужно повернуть голову пострадавшего в разные стороны. Если это не помогает, то через салфетку нужно делать искусственное дыхание и следить за грудной клеткой пострадавшего – она должна подниматься. Если и это не помогает – встаньте у коленей пострадавшего, упритесь ладонями в середину живота чуть выше пупка и резко надавите вниз и одновременно в сторону головы. Так нужно сделать 10 раз подряд. Важно повторять манипуляции до приезда медиков. Не стоит «хлопать по спине». Этот прием только протолкнет предмет дальше в дыхательные пути. Тем более не стоит пытаться достать еду или инородный предмет из дыхательных путей подручными средствами. Все это только травмирует и крадет драгоценное время.

Что делать, если ребенок подавился В случае, если подавился ребенок, тоже поможет прием с ударами между лопатками. Младенца можно положить на руку (на предплечье) так, чтобы его подбородок лежал в ладони. Немного наклонив голову ребенка вниз, нужно стучать по спине такими выдавливающими движениями – от спины к голове, одновременно надавливая и выталкивая. Ребенка не нужно трясти и не стоит доставать инородный предмет, даже если вы его видите. Если дыхание не страдает и малыш не задыхается, то лучше дождаться медиков. Кроме того, детям до одного года нельзя выполнять надавливания на живот. Вместо них производятся толчки в нижнюю часть грудной клетки двумя пальцами. Детям старше одного года можно выполнять надавливания на живот над пупком, дозируя усилие соответственно возрасту. Если ничего не помогает, нужно делать сердечно-легочную реанимацию. Ребенка постарше спасать от удушья нужно так же, как взрослого, контролируя силу удара, чтобы ничего не сломать.