Жители Подмосковья могут подать заявку на фестиваль «Земля открытий» до 1 мая

Фестиваль геобрендов «Земля открытий» проводится для повышения туристической и инвестиционной привлекательности территорий. Подать заявку для участия можно до 1 мая, сообщает пресс-служба организаторов.

В настоящее время на конкурс зарегистрировано более 180 заявок из 25 регионов Российской Федерации.

Проект стартовал в 2023 году как продолжение номинации «Развитие и продвижение территорий» Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Фестиваль геобрендов «Земля открытий» — это создание видеоистории территории руками ее жителей. В коллекцию войдут видеоролики/фильмы о событиях, о возможностях путешествий, делового сотрудничества, развлечений, спорта, отдыха с привязкой к конкретной территории.

Главная цель — собрать как можно больше видеоконтента, обновлять его ежегодно, сделать доступным для использования как учебного, познавательного материала в школах на уроках истории родного края, в туристических центрах; и как информационно-рекламного материала в отелях, ресторанах, вокзалах, аэропортах, общественном транспорте.

Специальная видеоплатформа объединит фильмы и видеоролики всех субъектов Российской Федерации, по ним можно будет составить собственное представление о регионе, увидеть его глазами местных жителей, узнать о достопримечательностях, истории, знаменитых земляках, деловой и культурной программе, уникальных производствах, экологиеских и благотворительных акциях, возможностях отдыха и путешествий.

В программе фестиваля: профессиональная дискуссия о продвижении территорий и обмен опытом; конкурс, экспертиза, рекомендации по использованию фильмов и роликов; объявление имен авторов лучших фильмов/роликов; показ лучших фильмов на большом экране в «киноверсии» в регионе, представившем наибольшее число заявок.

Узнать больше информации и зарегистрироваться на фестиваль можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.