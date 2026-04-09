Жители пансионата Клинский посетили шоу Малахова

Жители пансионата «Клинский» приняли участие в записи популярной программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Поездка прошла в рамках Декады милосердия и стала для клинчан настоящим праздником.

«Побывать на съемках у Андрея Малахова — это как провести вечер за теплым семейным столом, где музыка объединяет сердца, а искренние истории заставляют улыбаться и плакать одновременно. В студии царит невероятная энергетика: здесь не просто снимают ТВ-шоу, здесь создают магию момента, наполненную добрыми песнями и настоящими чувствами», — рассказала директор пансионата Татьяна Молчанова.

Она добавила, что оказаться по ту сторону экрана стало особым опытом для участников поездки. По словам Молчановой, коллектив учреждения стремится создать для постояльцев атмосферу настоящего дома с насыщенной культурной и досуговой программой. Просмотреть выпуск передачи с участием клинчан можно будет в одну из ближайших суббот.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.