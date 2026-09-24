Жители Орехово-Зуевского округа восстановили более 200 га леса за пять лет

Жители, волонтеры и предприятия Орехово-Зуевского округа за пять лет помогли восстановить свыше 200 гектаров леса. Посадки прошли в рамках акций «Лес Победы», «Сад памяти» и «День добрых дел», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За пять лет в Орехово-Зуевском округе восстановили свыше 200 гектаров леса. В посадках участвовали жители, волонтеры, организации и предприятия.

В километре от Орехово-Зуева, в 120-м квартале Зуевского лесничества, до 2021 года рос густой лес. Сильный ветер повалил деревья, и их удалили, чтобы предотвратить возможные возгорания. В 2022 году школьники, студенты и волонтеры высадили на освободившихся 3,4 гектара более 12 тыс. двухлетних саженцев сосны в рамках акции «Лес Победы». Почти все они прижились.

«За площадями ведется постоянный уход: ежегодно проводятся агротехнические уходы, при необходимости выполняется дополнение лесных культур. Такая работа позволяет поддерживать посадки в хорошем состоянии», — сообщила заместитель директора Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Светлана Турбасова.

У деревни Грибчиха во время акции «Лес Победы» в 2017 году посадили более 42 тыс. сеянцев сосны. Большинство прижилось: за девять лет деревья выросли в среднем до 2,5 метра.

«Сложно поверить в то, что с той акции прошло уже столько времени. Увидел фото и порадовался тому, что труд не пропал. Может, в будущем покажу своим внукам это место», — сказал участник акции Михаил Пустовалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.