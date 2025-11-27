Жители Орехово-Зуева могут выбрать водоем для очистки по программе «100 прудов и озер»

На портале «Добродел» проходит голосование за выбор водоемов для расчистки в 2026 году в рамках программы «100 прудов и озер». Об этом сообщила пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа.

От Орехово-Зуевского округа представлены 6 водоемов, которые требуют первоочередной очистки:

пруд на реке Вольная у д. Степановка;

озеро «Бам»;

озеро «Исаакиевское»;

пруд на ручье б/н у д. Софряково;

заводь «Байкал»;

озеро «Плешка».

Как проголосовать?

зайти на портал по ссылке: https://vote.vmeste.mosreg.ru/prud2026 , перейти на карту и выбрать свой муниципалитет;

или перейти напрямую к карте Орехово-Зуевского округа: https://vote.vmeste.mosreg.ru/prud2026/map/57

нажать кнопку «Проголосовать» и авторизоваться через портал Госуслуг — только так ваш голос будет учтен.

Принять участие в голосовании можно до 10 декабря включительно.

Ранее в Орехово-Зуевском округе проводилась очистка водных объектов как ручным, так и механизированным способом с помощью экскаватора-амфибии. Из акватории водоемов были удалены водная растительность, стволы и ветки деревьев, мусор и посторонние предметы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.