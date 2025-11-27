Жители Орехово-Зуева могут выбрать водоем для очистки по программе «100 прудов и озер»
Фото - © Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
На портале «Добродел» проходит голосование за выбор водоемов для расчистки в 2026 году в рамках программы «100 прудов и озер». Об этом сообщила пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа.
От Орехово-Зуевского округа представлены 6 водоемов, которые требуют первоочередной очистки:
- пруд на реке Вольная у д. Степановка;
- озеро «Бам»;
- озеро «Исаакиевское»;
- пруд на ручье б/н у д. Софряково;
- заводь «Байкал»;
- озеро «Плешка».
Как проголосовать?
- зайти на портал по ссылке: https://vote.vmeste.mosreg.ru/prud2026, перейти на карту и выбрать свой муниципалитет;
- или перейти напрямую к карте Орехово-Зуевского округа: https://vote.vmeste.mosreg.ru/prud2026/map/57;
- нажать кнопку «Проголосовать» и авторизоваться через портал Госуслуг — только так ваш голос будет учтен.
Принять участие в голосовании можно до 10 декабря включительно.
Ранее в Орехово-Зуевском округе проводилась очистка водных объектов как ручным, так и механизированным способом с помощью экскаватора-амфибии. Из акватории водоемов были удалены водная растительность, стволы и ветки деревьев, мусор и посторонние предметы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.
«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.