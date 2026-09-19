Жители Новых Химок принимают участие в выборах во второй день голосования

В Химках продолжается второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и местного Совета. Участки для голосования расположены в шаговой доступности — в школах, детских садах и общественных центрах микрорайона, что делает голосование удобным для всех, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Люди приходят семьями, с детьми, чтобы проголосовать в субботу, пользуясь первым выходным днем после окончания рабочей недели. Для многих это уже стало доброй традицией — прийти на участок всем вместе, проголосовать.

Чтобы сделать визит на избирательный участок не только важным, но и по-настоящему праздничным, перед УИК подготовили тематическую программу с музыкальными выступлениями и детскими играми.

«Вчера был на работе, прийти не получилось, хотя очень хотел проголосовать, ведь это возможность высказать свое мнение о том, как должен развиваться наш город и регион. Поэтому и пришел сегодня, в выходной. Удобно, что выборы идут три дня, можно выбрать свободный», — рассказал житель Новых Химок Виталий Сорокин.

Все 118 избирательных участков Химок работают в штатном режиме с 8:00 до 20:00. На каждом дежурят члены комиссии, обученные наблюдатели и сотрудники, отвечающие за порядок. Те, кто не может прийти лично, могут воспользоваться голосованием на дому — заявки принимаются до 14:00 20 сентября. Избиратели, заранее подавшие заявление на ДЭГ, голосуют дистанционно через портал «Госуслуги».

Голосование продлится до 20:00 20 сентября, после чего начнется подсчет голосов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.