Жители Мытищ могут поучаствовать в конкурсе на стипендии главы городского округа

Мытищинцев приглашают к участию в конкурсе на соискание стипендии главы городского округа Мытищи, выдающимся деятелям культуры и искусства, молодым талантливым авторам. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Прием заявок на участие в конкурсе, направленном на признание и поддержку творческих деятелей, которые вносят значительный вклад в развитие культурной жизни города Мытищи, стартует 10 октября.

Стипендия вручается по двум направлениям:

За выдающиеся достижения в области культуры и искусства городского округа Мытищи

Молодым талантливым авторам городского округа Мытищи

Прием документов — по 7 ноября.

Заявки принимаются по адресу: Новомытищинский проспект, дом 30/1, в управлении культуры, молодежной политики и туризма администрации г. о. Мытищи.

Ознакомиться с подробными условиями подачи заявок и критериями оценки можно в положении о конкурсе, которое размещено на официальном сайте администрации городского округа Мытищи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.