Жители Москвы увидели «Бобровую Луну»

Жители Москвы в среду наблюдают удивительное явление под названием «Бобровая Луна». Оно относится к суперлуниям. Фотографиями делится корреспондент РИАМО.

«Бобровая Луна» — народное название ноябрьского полнолуния. Россияне наблюдают ее в момент, когда Луна подходит максимально близко к Земле. Обычно в такие ночи естественный спутник планеты кажется чуть больше и ярче, чем обычно.

Как ранее заявил ученый Сергей Богачев, пик явления в этом году произойдет в ночь с 5 на 6 ноября. Отмечается, что это полнолуние будет не просто суперлунием, но и самым большим в году.

На опубликованных кадрах виден диск Луны. Он выглядит ярче, чем при обычном полнолунии. Наблюдать явление можно невооруженным глазом.

